S.T.A.L.K.E.R. 2: «Цена надежды» уже доступна на ПК и консолях

Первое масштабное дополнение к игре "Сердце Чернобыля" уже доступно игрокам на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.

Видео дня

КИЕВ, УКРАИНА – 20 августа 2026 года – GSC Game World рада объявить о выходе S.T.A.L.K.E.R. 2: Цена надежды на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

Релизный трейлер можно посмотреть здесь:

Отправляйтесь в новое путешествие по Зоне вместе с масштабным нелинейным дополнением, которое подарит вам десятки часов увлекательного геймплея. Вас ждут жуткие истории, противоречивые персонажи и знакомая атмосфера упадка… где даже в самые мрачные моменты всегда остаётся место для лучика надежды.

Главные истории дня

Начинается новая глава в истории давнего противостояния. "Долг", одна из старейших группировок Зоны, считает её смертельной угрозой, которую нужно изолировать и в конечном итоге уничтожить. В свою очередь "Воля" убеждена, что Зона – это дар, который нужно изучать и использовать для общего блага. Некоторое время это напряжение сдерживалось хрупким перемирием. Но подобные договоренности редко длятся долго.

В дополнении"Цена надежды" игроки вновь вернутся в роль Скифа, главного героя основной игры, чтобы принять участие в событиях, разворачивающихся параллельно сюжету "Сердца Чернобыля". Исследуйте культовую Чернобыльскую АЭС, лабиринты Железного леса и совершенно неизвестные ранее локации. Новое оружие и снаряжение дают Скифу шанс в борьбе с мутантами, аномалиями и другими опасностями, подстерегающими в Зоне.

"Работая над "Ценой надежды", мы позволили себе больше экспериментировать. Рисковать. Удивлять. Иногда это означало пробовать то, чего мы никогда раньше не делали. Иногда – принимать смелые творческие решения просто потому, что мы верили в их способность сделать опыт ещё более незабываемым. Прежде всего мы стремились создать нечто, что действительно увлечёт преданных поклонников серии. Нам не терпится услышать ваши впечатления", – сказал Евгений Григорьевич, Game Director/CEO в GSC Game World.

"Для нас выход этого дополнения – доказательство того, что даже в самые тяжёлые времена украинцы продолжают создавать, работать и выпускать игры мирового уровня, и даже полномасштабная война не смогла приостановить разработку вселенной S.T.A.L.K.E.R. Мы сделали всё, чтобы эта история увидела свет, ведь игра даёт нам уникальную возможность общаться с миллионами людей по всему миру и рассказать им об Украине: ее силу, талант, культуру, идентичность и стойкость", – сказал Максим Криппа, владелец GSC Game World.

Дополнение S.T.A.L.K.E.R. 2: "Цена надежды" доступно как часть Ultimate Edition основной игры или в качестве отдельной покупки за 29,99 USD/EUR (с корректировкой в соответствии с региональными ценами). Превью"Цена надежды" доступно здесь.

ПК:

https://store.steampowered.com/app/3765020/STALKER_2_Cost_of_Hope/

https://www.gog.com/en/game/stalker_2_cost_of_hope

https://store.epicgames.com/p/stalker-2-heart-of-chornobyl--cost-of-hope

Xbox/Microsoft Store: https://www.microsoft.com/store/productid/9mxv6p2fnddc

PlayStation 5: https://www.playstation.com/games/stalker-2-heart-of-chornobyl/

Вместе с долгожданным выходом дополнения"Цена надежды" выходит и масштабное обновление 2.0 для S.T.A.L.K.E.R. 2, которое уже доступно на всех платформах бесплатно для каждого владельца игры. Оно переводит игру на Unreal Engine 5.5.4, кардинально меняя то, как Зона выглядит, ощущается и "живет" с момента релиза. Обновленная система освещения, улучшенный ИИ, три вида биноклей, новые образцы оружия и атачи, гибкая настройка сложности "Свои правила" и множество других нововведений демонстрируют эволюцию S.T.A.L.K.E.R. 2 во всей своей красе. Подробный обзор обновления можно найти здесь. Посмотреть и скачать превью обновления 2.0 можно здесь.

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Разработка игры завершалась на фоне полномасштабной российской агрессии против Украины, которая продолжается до сих пор. Студия GSC Game World всячески поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения.

О GSC Game World

GSC Game World – украинская компания по разработке видеоигр, основанная в 1995 году и наиболее известная благодаря сериям игр S.T.A.L.K.E.R. и "Казаки". Студия стремится дарить игрокам исключительный игровой опыт и недавно выпустила S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Следующим шагом станет релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Цена надежды – первого сюжетного дополнения к основной игре.