Россия применила в Украине новое гиперзвуковое оружие: зачем это Путину

Россия применила в Украине гиперзвуковые ракеты "Кинжал", это подтвердил президент США Джо Байден, добавив, что остановить такие ракеты почти невозможно. При этом в Министерстве обороны США не склонны преувеличивать угрозы от этого вида вооружения со стороны России.

Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что не считает применение этого вида вооружения "изменением хода игры". В Минобороны Великобритании считают, что ракета "Кинжал" является лишь модификацией баллистической ракеты малой дальности "Искандер", сообщает CNN.

Главное преимущество "Кинжала" перед "Искандером" в том, что она не выпускается из статичной позиции, а из истребителя МиГ-31 в полете. Это предоставляет большую дальность применения и возможность атаковать по нескольким направлениям. Также самолет менее уязвим для ПВО противника, чем механизм на земле.

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Применение президентом России Владимиром Путиным такого типа ракет может свидетельствовать о необходимости отчета о хоть каких-то победах на фоне приостановки российского вторжения в Украине. Министерство обороны Великобритании подтвердило, что Москва, вероятно, развернула "Кинжал", чтобы "приуменьшить отсутствие прогресса в наземной кампании России".

Напомним: 19 марта войска РФ нанесли удар по подземному складу ракет и боеприпасов в Делятине на Прикарпатье. В Кремле сразу признались, что объект был обстрелян российским гиперзвуковым авиационно-ракетным комплексом "Кинжал".

Позже это подтвердили официальные лица США. Они подчеркнули, что это был первый известный случай использования ракет такой мощности в боевых действиях.

В Министерстве обороны России также сообщали, что якобы уничтожили высокоточным оружием "батарею украинских РСЗО в неработающем торговом центре в Киеве".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, российские оккупанты вечером 22 марта нанесли ракетный удар по Павлограду на Днепропетровщине. Уничтожена железнодорожная станция "Павлоград-2", разрушенные пути, сошли с рельсов грузовые вагоны. Погиб один человек.

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