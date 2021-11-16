Россия испытала противоспутниковое оружие: США заявили, что МКС была подвергнута опасности

Россия испытала противоспутниковое оружие, чем подвергла опасности Международную космическую станцию. При помощи ракеты был сбит один из старых российских спутников.

Об этом сообщил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге, который транслировался в Twitter Госдепа. По его словам, после испытаний на орбите Земли образовались сотни тысяч мелких обломков, которые "представляют угрозу интересам всех народов".

Движение еще около 1,5 тысяч фрагментов космического мусора сейчас можно отследить.

Прайс назвал поведение России "опасным и безответственным".

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"Оно угрожает долговременной стабильности космоса и явно демонстрирует, что заявления РФ против милитаризации космоса неискренни и лицемерны", – сказал он.

По данным американской компании Seradata, отслеживающая движение объектов в космосе, Россия сбила старый советский спутник "Космос-1408" – аппарат класса "Целина", предназначенный для радиотехнической разведки. Он был запущен в 1982 году и уже не работал несколько десятилетий.

Специалисты полагают, что после попадания ракеты произошел взрыв, который привел к появлению "мусорного облака". Из-за него были задействованы протоколы безопасности на МКС.

Позднее в Роскосмосе заявили, что экипаж станции был вынужден перейти в космические корабли согласно штатным процедурам, но сейчас угроза столкновения уже миновала.

"Орбита объекта отдалилась от орбиты МКС, станция находится в зеленой зоне", – утверждают в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях космический корабль Crew Dragon-3 американской компании Илона Маска SpaceX отправился на МКС. На борту находятся четыре космонавта NASA – Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и Маттиас Маурер. Они будут работать на станции шесть месяцев, а затем вернутся домой.

Ранее на Землю вернулись четверо астронавтов SpaceX Crew-2. Они приземлились в Мексиканском заливе, недалеко от штата Флорида, завершив таким образом полугодовую миссию на Международной космической станции.

Интересно, что астронавты США впервые смогли вырастить перец на борту МКС. Недавно четыре перца чили, растущие на борту станции, дали плоды.

Между тем, NASA ищет добровольцев прожить год в условиях Марса.