Космический корабль Crew Dragon-3 с четырьмя космонавтами на борту отправился на МКС. Видео

Космический корабль Crew Dragon-3 американской компании Илона Маска SpaceX отправился на Международную космическую станцию (МКС). На борту находятся четыре космонавта.

Об этом в четверг, 11 ноября, сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter. Запуск произвели в среду, 10 ноября, с тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Корабль отправился на МКС со стартовой площадки 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида (США). Космонавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и Маттиас Маурер будут работать на станции шесть месяцев, а затем вернутся домой.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Землю вернулись четверо астронавтов SpaceX Crew-2. Они приземлились в Мексиканском заливе, недалеко от штата Флорида, завершив таким образом полугодовую миссию на Международной космической станции.