Робота-пылесоса заподозрили в 'слежке' за людьми через камеры: разработчики опровергают

Умного робота-пылесоса Roomba j7+ от американской компании iRobot заподозрили в том, что машина следит за людьми с помощь встроенной видеокамеры. Устройство сохраняет снимки, отправляя их на смартфон.

Специалисты по кибербезопасности предупредили, что пылесос собирает личные данные, не уведомляя своего владельца, передает The Washington Post. Разработчики робота говорили, что камера нужна, чтобы пылесос обходил препятствия и домашних животных. Якобы при попадании человека в объектив камера отключается.

Глава iRobot Колин Энгл заверил, что компания не сохраняет личные данные или фото пользователей. Он сказал, что все фото, сделанные пылесосом, шифруются и удаляются после 30 дней.

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Однако не все эксперты с кибербезопасности уверены в такой добропорядочности.

"Теоретически они могут продавать детализированную информацию брокерским компаниям для изучения интерьера вашего дома, даже если свою недвижимость вы не продаете", – сказал профессор права Вашингтонского университета Райан Кало.

Основатель "Ассоциации операторов облачных роботов" Карл Раушер предупредил, что даже зашифрованные фото можно вскрыть, имея нужный ключ или просто подобрать шифр. При этом в iRobot сказали, якобы хакерам будут неинтересны такие данные.

"Даже если нас взломают и кто-то получит карту вашего дома, они узнают, что у вас есть кухня. Они бы смогли узнать, что у вас есть что-то на кухне, например, стол, но они не смогут увидеть, как выглядит ваша кухня. То, что мы храним, очень абстрактно. Это просто линии", – пояснил Энгл.

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