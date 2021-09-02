В Китае создали робота, который может взлетать: его будут использовать для спасения людей. Видео
В Китае создали робота Jet-HR2, который может взлетать на небольшую высоту. Изначально машина могла только ходить, но в конструкцию добавили воздушные двигатели для сохранения баланса.
Как пишет arXiv.org, у робота есть четыре мотора. Два двигателя находятся на поясе, еще два внутри подвижных ступней. Тяга моторов позволяет машине весом 17 кг оторваться от земли. Питание машины идет от аккумуляторов.
По замыслу создателей робот будет применяться для спасательных работ. Например, машину можно использовать во время стихийных бедствий и катастроф. Робот будет преодолевать высокие уступы или обвалы, где работать людям опасно.
На данный момент робот является прототипом, но в 2022 году ученые готовятся показать новые подробности о проекте.
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