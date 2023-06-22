Путин, Асад, Ким Чен Ын: искусственный интеллект нарисовал диктаторов младенцами

Диктаторы разжигают войны, устраивают геноциды, стоят во главе военных преступлений и совершают массовые убийства – но когда-то и они были детьми. Подборка маленьких диктаторов была создана Midjourney, программным обеспечением для обработки изображений на основе искусственного интеллекта.

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После того, как невероятной популярности набрал вирусный пост о мировых лидерах-младенцах, издание Daily Mail сделало подобный запрос в Midjourney. Нейросеть изобразила диктаторов в образе малышей.

Ким Чен Ина, Владимира Путина и Башара Асада обвинили в нарушениях прав человека. По данным Государственного департамента США, Ким Чен Ын пытал и убивал людей, использует лагеря для политических заключенных, ограничивает религию, цензурирует средства массовой информации и Интернет.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, обвинив его в личной ответственности за похищение детей в Украине. Конечно, преступлений кремлевского диктатора Путина и не счесть – война идет, жертв все больше. Не очень хочется смотреть на изображение кремлевского диктатора ни в какой роли, кроме как узника международного трибунала, однако и когда-то он был ребенком.

В 2019 году Асад применил газ зарин в пригороде Дамаска, в результате чего погибли по меньшей мере 300 человек, в том числе дети. Они умерли в страшных муках, поскольку газ вызывал мышечные спазмы, которые вызывали удушье.

Недавно мы опубликовали еще одну интересную подборку – нейросеть показала, как выглядели бы известные мировые политики в качестве героев популярных мультиков Pixar.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что искусственный интеллект сгенерировал изображение горящего Кремля в исполнении выдающихся художников Дали, Пикассо, Климта и других.

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