Показаны самые мощные Android-смартфоны в мире. Фото

Смартфоны ROG Phone 5s и ROG Phone 5s Pro от компании Asus названы самыми мощными Android-смартфонами в мире. Устройства получили топовый процессор Snapdragon 888+ и 16 или 8 Гигабайт оперативной памяти.

Как пишет Gizmo China, Asus ROG Phone 5s получил Amoled-экран в 6,78 дюйма и частотой до 144 Гц. В базовой версии смартфон оснащен 16 Гб "оперативки" и 256 Гб постоянной памяти. Старшая модель Pro получила 18 Гб и 512 Гб памяти соответственно.

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Оба смартфона получили камеру с тремя объективами разрешением 64, 13 и 5 мегапикселей. При этом у флагмана есть дополнительный Pmoled-экран ROG Vision, который находится на задней панели.

Внутри устройств стоит батарея на 6 тысяч миллиампер-часов. Также поддерживается быстрая зарядка на 65 Ватт.

Представленные смартфоны являются геймерскими устройствами, поэтому оснащены сенсорными тригерами. Аппараты получили линейные фронтальные динамики и четыре микрофона с технологией шумоподавления.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на июнь 2021 года самым мощным Android-смартфоном согласно рейтингу бенчмарка AnTuTu стал Black Shark 4 Pro со средним результатом 849 822 балла.

Добавим, что по состоянию на июнь 2021 года смартфонами в мире владеет около 3,95 млрд человек в мире. В 1994 году этот показатель составлял всего 30 тысяч пользователей.