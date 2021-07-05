Составлен топ самых мощных Android-смартфонов

Самым мощным Android-смартфоном согласно рейтингу бенчмарка AnTuTu стал Black Shark 4 Pro со средним результатом 849 822 балла.

Рейтинг составлен по состоянию на июнь 2021 года. В списке представлены только флагманы, причем многие из них позиционируется как игровые устройства.

Второе место в рейтинге получил Nubia Red Magic 6 Pro (833 276), а третье место занял OnePlus 9 Pro (824 459). Также в первой десятке представлены OPPO Find X3 Pro, vivo X60 Pro+, iQOO 7, OnePlus 9, realme GT, ASUS ROG Phone 5 и Xiaomi Mi11 Ultra.

Видео дня

Добавим, что все смартфоны из списка построены на базе процессора Snapdragon 888 от Qualcomm.

По состоянию на июнь 2021 года смартфонами владеет около 3,95 млрд человек в мире. В 1994 году этот показатель составлял всего 30 тысяч пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, составлен топ флагманов и доступных Android-смартфонов.