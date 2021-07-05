Составлен топ самых мощных Android-смартфонов
Самым мощным Android-смартфоном согласно рейтингу бенчмарка AnTuTu стал Black Shark 4 Pro со средним результатом 849 822 балла.
Рейтинг составлен по состоянию на июнь 2021 года. В списке представлены только флагманы, причем многие из них позиционируется как игровые устройства.
Второе место в рейтинге получил Nubia Red Magic 6 Pro (833 276), а третье место занял OnePlus 9 Pro (824 459). Также в первой десятке представлены OPPO Find X3 Pro, vivo X60 Pro+, iQOO 7, OnePlus 9, realme GT, ASUS ROG Phone 5 и Xiaomi Mi11 Ultra.
Добавим, что все смартфоны из списка построены на базе процессора Snapdragon 888 от Qualcomm.
По состоянию на июнь 2021 года смартфонами владеет около 3,95 млрд человек в мире. В 1994 году этот показатель составлял всего 30 тысяч пользователей.
Как сообщал OBOZREVATEL, составлен топ флагманов и доступных Android-смартфонов.