Подсчитано, сколько людей обзавелись смартфонами во всем мире

По состоянию на июнь 2021 года смартфонами в мире владеет около 3,95 млрд человек в мире. В 1994 году этот показатель составлял всего 30 тысяч пользователей.

Об этом говорят данные аналитической компании Strategy Analytics. Отметка в 1 млрд пользователей телефонов была достигнута в 2012 году.

"Первый в мире современный смартфон, IBM Simon, был коммерчески запущен в США в 1994 году. За ним последовали другие известные модели, такие как Nokia 9110 в 1998 году и Ericsson R380 в 2000 году. Apple iPhone популяризировал смартфон в 2007 году, а доступная программная платформа Google Android демократизировала смартфоны, начиная с 2008 года", – рассказала старший директор Strategy Analytics Линда Суи.

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По прогнозу аналитиков, к 2030 году смартфоны будут у пяти млрд человек.

"Половина человечества теперь владеет смартфоном. Смартфон – самый успешный компьютер всех времен. Сегодня смартфонами пользуются 4 миллиарда человек по всему миру, от городской Калифорнии до пригородов Китая и сельских районов Африки. Люди любят удобство, полезность и безопасность наличия подключенного компьютера в кармане. Смартфоны стали незаменимым повседневным инструментом", – добавил исполнительный директор Strategy Analytics Нил Моустон.

Как сообщал OBOZREVATEL, составлен топ флагманов и доступных Android-смартфонов за май 2021 года.