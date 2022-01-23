Поддержка VR, видео 8K и суперкамера: раскрыты первые детали об iPhone 14 Pro

Благодаря утечке внутренней информации Apple в сети появились первые сведения о том, каким будет новый iPhone 14 Pro. Смартфон якобы станет первым в истории Apple с 48-мегапиксельной основной камерой, а также сделает виртуальную реальность более доступной.

По данным издания MacRumors, компания Apple в 2022 году выпустит четыре смартфона. По имеющейся информации, нас ждут модели iPhone 14/14 Max и iPhone 14 Pro/Pro Max.

В новом поколении экраны всех четырех гаджетов будут поддерживать частоту обновления 120 Гц. В iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут использованы OLED-дисплеи LPTO от Samsung и LG.

Источники сообщили, что iPhone 14 Pro может лишиться челки и выступа камеры. При этом iPhone 14 может вернуть круглые кнопки.

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Также известно, что Apple переместит систему Face ID под экран, в котором будет круглое или овальное отверстие для фронтальной камеры.

Основная камера с объективами на 48 мегапикселей (в актуальных моделях iPhone – камера на 12 мегапикселей) сможет снимать видео в разрешении 8К, которые можно будет просматривать в гарнитуре VR/AR. Ее Apple также могут выпустить в 2022 году.

Если верить данным от инсайдеров, следующий смартфон Apple и гарнитура виртуальной реальности получат поддержку стандарта Wi-Fi 6E. Данная технология также должна стать одной из особенностей будущего VR-шлема от американской компании. По прогнозам, основными технологиями Wi-Fi для смартфона в 2022, 2023 и 2024 годах, будут Wi-Fi 6/6E, Wi-Fi 6E/7 и Wi-Fi 7.

При этом 6,1-дюймовый iPhone Pro и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max оснастят 8 Гб оперативной памяти.

В то же время, iPhone mini исключат из модельного ряда.

Wi-Fi 6E – стандарт для расширения Wi-Fi 6, который позволяет передавать данные в диапазоне 6 гигагерц. Большая часть смартфонов, компьютеров, роутеров и прочих гаджетов работают в диапазонах 2,4 и 5 гигагерц. По оценке аналитика Мин-Чи Ко, выход смартфона Apple с поддержкой данного стандарта привлечет внимание остальных участников отрасли и может вызвать дефицит оборудования.

Как отмечает Ко, Wi-Fi 6E значительно увеличивает потенциальную пропускную способность для поддерживаемых шлюзов и конечных точек. Стандарт предлагает в два или три раза больше каналов, чем Wi-Fi 6. Из-за этого апгрейда сложность производства iPhone и прочих гаджетов может увеличиться.

Известно, что первый iPhone появился в 2007 году. Тогда же также началось победное шествие мобильных приложений. За эти годы было выпущено множество версий устройства, каждая из которых стала, в той или иной мере, технологическим прорывом в своей области.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский техгигант Apple на несколько дней остановил производство iPhone и iPad в Китае.