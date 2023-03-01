Почему телефон нужно всегда класть экраном вниз: две главные причины

Большинство из нас, доставая смартфон на работе или в общественном месте, кладут его возле себя экраном вверх. Это удобно, ведь так вы не пропускаете уведомлений и звонков. Но эксперты говорят, что это заблуждение. И объясняют, почему телефон нужно класть экраном вниз.

Видео дня

OBOZREVATEL разобрался в тонкостях подхода. Оказывается, такое положение позволяет увеличить производительность, функциональность и долговечность гаджета. Причин тому две.

Охлаждение

Смартфоны сконструированы таким образом, что охлаждение происходит именно через заднюю панель. В частности, к ней прилегает аккумулятор, который нагревается во время работы и нуждается в контакте с внешней средой, чтобы балансировать свою температуру.

Если смартфон положить экраном вверх, необходимый теплообмен осложнится. Это может привести к повреждению аккумулятора и других деталей, требующих охлаждения, таких как процессор или графический чип. Поэтому телефон лучше класть экраном вниз или устанавливать под углом на специальную подставку. Это может быть простой холдер или с дополнительными функциями – главное, чтобы устройство не лежало на столе.

Камера

Также положение экраном вниз позволяет защитить основную камеру гаджета от царапин. Экран мы часто защищаем специальной пленкой либо стеклом, в то же время камера остается беззащитной. Ее не накрывают ни чехлом, ни каким-либо другим слоем, поскольку это нарушает ее работу. Именно поэтому объектив или объективы лучше держать сверху – так они будут меньше контактировать с другими предметами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как безопасно почистить смартфон и не повредить его.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.