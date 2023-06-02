Почему нельзя класть смартфон на ноутбук: сломаться могут оба

Многие из тех, кто работает с гаджетами, уже не пользуются чем-то одним. Минимальный набор – это ноутбук и смартфон. К ним могут прилагаться планшеты и другие электронные устройства, между которыми в процессе работы приходится постоянно переключаться. Поэтому многие пользователи во время работы кладут смартфон на ноутбук. И даже не подозревают, что это большая ошибка, которая может влететь в копеечку.

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OBOZREVATEL разбирался, почему так не стоит поступать. И к каким неисправностям это может привести.

Главная причина заключается в тепле, которое производят оба гаджета во время работы. Они обладают компактными размерами и при этом весьма мощны и справляются с большим количеством процессов одновременно. Из-за этого оба устройства постоянно греются. Чтобы не сломаться, они должны постоянно охлаждаться. А тесный контакт двух теплых гаджетов нарушает правильное охлаждение обоих. Таким образом, они могут способствовать перегреву друг друга, что создает риски выхода из строя и для смартфона, и для ноутбука.

К тому же это давнее общее правило – не складывать электронные устройства в кучу. Оно появилось еще в начале эры бытовой электроники, когда многие устройства работали на пересекающихся частотах и мешали друг другу. Вы можете помнить это по специфическому звуку, который издавал, например телевизор или радиоприемник за секунду до того, как на мобильный поступит сообщение или звонок. Сейчас эта проблема устранена, но многие пользователи гаджетов по привычке стараются перестраховаться от подобных моментов.

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