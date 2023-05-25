Чем нельзя протирать экран смартфона: средства, которые несут только вред

Экран является частью смартфона, к которой пользователь прикасается постоянно. Соответственно, и загрязняется он очень быстро, поэтому требует регулярной очистки. Пандемия научила нас делать это со средствами дезинфекции. Но все ли, что способно убивать микробов, можно использовать на сенсорном экране?

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Оказывается, некоторые пользователи не знают, как правильно протирать и дезинфицировать свой смартфон. OBOZREVATEL собрал список самых распространенных ошибок. Некоторые из этих средств могут представлять настоящую опасность для нежной электроники.

Грубая ткань

Самый простой способ стереть с экрана следы пальцев – это протереть его об одежду. Но если хлопковая футболка еще кое-как подходит для этой задачи, то джинсы или любая другая грубая ткань могут даже повредить дисплей.

Бытовая химия

Даже сильно растворенные чистящие средства, например жидкость для мытья посуды, могут повредить защитный олеофобный слой экрана. И тогда загрязнения на нем будут собираться быстрее. Особенно опасны порошковые средства, ведь они могут экран еще и поцарапать.

Бытовые дезинфекторы

Такие жидкости, как перекись водорода или хлоргексидин, также могут повредить защиту экрана. Даже спиртосодержащий антисептик как правильно недостаточно деликатен для такой части смартфона, как дисплей. К тому же, они могут оставлять на нем заметные разводы.

Зубная паста

По интернету распространяется лайфхак, якобы зубная паста может убирать царапины с экрана. Это абсолютная ложь. Более того, мелкий абразив в ее составе вполне способен наделать новых. Да и защитный слой экрана перед ним тоже явно не устоит.

Бумага

Даже мягкие салфетки, полотенца или туалетная бумага все равно слишком жесткие для ухода за экраном телефона. Их сгибы могут вызвать царапины. К тому же они расслаиваются и могут оставлять на экране мелкие частички бумаги.

Как правильно протирать экран смартфона

Уход за этой частью телефона похож на уход за очками – для протирания лучше всего подойдет салфетка из безворсовой ткани, например микрофибры. Продезинфицировать экран можно специальными салфетками. Если избавиться от загрязнений нужно быстро, а спецсредств под рукой нет, подойдет клочок мягкой ткани слегка пропитанный обычной водой. Из жидких средств можно использовать специальные спреи для чистки экранов.

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