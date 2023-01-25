Почему не стоит заряжать смартфон в авто: главные причины

В условиях отключений света иногда не остается никакой альтернативы, кроме как зарядить смартфон в автомобиле. Не все знают, что не следует это делать слишком часто.

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Специалисты говорят, что при неправильной зарядке может страдать батарея гаджета. OBOZREVATEL разбирался, безопасно ли заряжать смартфон в машине.

Эксперты не советуют надолго оставлять на зарядке смартфон в авто, когда на улице сильная жара.

Бытует мнение, что зарядка в авто вредна для телефона из-за перепадов напряжения. Однако в исправной машине априори не должно быть перепадов напряжения. Другое дело – несоответствие мощности. А авто зарядка либо слишком слабая, либо очень мощна. И то и другое вредит смартфону, особенно при частых циклах подзарядки. Регулярные зарядки на неподходящей мощности могут отрицательно влиять на смартфон и батарею.

К примеру, в слоте для прикуривания смартфон будет получать слишком много энергии, ведь в розетке примерно 3 ампер, а в прикуривателе – 10.

Также следует обратить внимание на качество зарядного кабеля. Зарядка будет поступать с перебоями, что приведет к поломке батареи или устройства.

В более старых моделях авто есть риск, что при дополнительной погрузке на аккумулятор он просто сядет и вы не сможете ехать дальше. Но это крайний случай, так как телефон разряжает аккумулятор приблизительно на уровне включенной музыки при выключенном моторе.

И напоследок – самая очевидная причина. Это может сделать аварийную ситуацию на дороге. Особенно если вы решили поставить телефон на зарядку во время движения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как зарядить смартфон, если нет света и повербанка.

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