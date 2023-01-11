Почему не стоит ставить микроволновку на холодильник

Если вы живете в небольшой квартире с маленькой кухней, вы могли столкнуться с проблемой размещения бытовой техники. В частности, когда столешницы едва хватает на то, чтобы готовить на ней еду, возникает резонный вопрос: куда в кухне поставить микроволновку? На помощь приходит идея разместить микроволновку на холодильник. Но действительно ли это хорошая идея?

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OBOZREVATEL советует подумать перед тем как устанавливать микроволновку на холодильник и взвесить все за и против. Вот что следует обязательно учесть.

Высота холодильника

Если у вас высокий холодильник и для разогрева пищи вам придется поднимать руки над головой, чтобы поставить ее в микроволновку – возможно, это не лучшая идея. Особенно обращайте внимание на то, что иногда вам придется доставать из микроволновки разогретый суп, который будет очень просто разлить на себя.

Если же у вас невысокий холодильник и микроволновка будет на уровне ваших глаз – тогда все хорошо.

Размеры микроволновки

Кроме холодильника, нужно также учитывать и то, какие размеры имеет ваша микроволновая печь. Современные микроволновки весят 15-18 килограммов, но вес более габаритных может достигать больше 40 кг. Очевидно, что размещение такого веса на холодильнике может привести к деформации его верхней части.

Также, если микроволновка существенно шире холодильника, учитывайте, что одно неудобное движение и она может опрокинуться и упасть с холодильника.

Учитывайте мощность

Перед тем, как поставить микроволновку на холодильник, подумайте, сможете ли вы их включить в разные розетки и выдержит ли одна розетка сразу два прибора. Холодильники потребляют от 100 до 250 ватт, в то время как микроволновые печи требуют от 500 до 1000 ватт.

Убедитесь, что у вас есть розетка, которая обеспечивает необходимую мощность.

Вентиляция

Для корректной работы микроволновки и холодильника чрезвычайно важна вентиляция. Если холодильник находится в углу комнаты и стоит очень близко к стене, ему уже не хватает воздуха, а если сверху установить микроволновку, то ситуация только ухудшится. Нехватка вентиляции повлияет как на один, так и на другой прибор. В частности, на то, сколько тока они будут потреблять для корректной работы.

Видимость

Если же говорить просто о комфорте, то микроволновка, как и указывалось выше, должна находиться не выше уровня глаз. Таким образом, вы сможете видеть, что происходит внутри прибора во время разогрева пищи, а также сможете свободно следить за таймером.

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