Почему iPhone быстро теряет заряд батареи: причины и как решить проблему

Если ваш iPhone теряет заряд батареи значительно быстрее, чем вам хотелось бы, возможно причина не столько в смартфоне, сколько в том, как вы им пользуетесь. Ведь именно ваши "привычки" могут объяснить, почему батарея айфона так быстро разряжается.

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OBOZREVATEL рассказывает о 5 простых шагах, которые помогут снизить аппетиты вашего смартфона и продлить жизнь батареи.

Избегайте мороза

Современная техника не любит, ни жары, ни морозов. Если в первом случае вам придется отложить свой смартфон, чтобы он остыл и снова начал работать в нормальном режиме, то при низких температурах вы заметите, что ваш гаджет начал быстрее терять заряд батареи.

Но слишком волноваться из-за этого не стоит: чтобы ваш смартфон замерз, на улице должно быть как минимум 20 градусов мороза. Именно при таких температурах пользоваться айфоном на улице не стоит. В Apple даже допускают, что в случае переохлаждения гаджет может просто выключиться или не заряжаться

Яркость экрана

Экран является одним из основных "пожирателей" заряда аккумулятора. Поэтому, чем он ярче и чем больше вы пользуетесь смартфоном, тем быстрее вы будете терять заряд.

К счастью, вам просто нужно снизить яркость экрана, а также установить автоблокировку в случае простоя, чтобы экран не продолжал работать, пока телефон просто лежит на столе.

Фоновые программы

Программы, работающие в фоновом режиме, также разряжают аккумулятор. Проверить, какая программа и сколько аккумулятора "съедает" можно, открыв Настройки и перейдя в Аккумулятор. Там вы увидите список приложений, которые используют больше заряда аккумулятора. Коснитесь любого из них и сможете увидеть, сколько времени оно работало в фоновом режиме.

Плохое покрытие сети

Нестабильный сигнал сети – как мобильной, так и Wi-Fi – тоже может приводить к ускоренной разрядке аккумулятора. Причина кроется в том, что телефон находится в состоянии поиска более качественного соединения. Именно поэтому поиск Wi-Fi необходимо включать только там, где вы точно знаете, что есть сеть, а мобильную сеть можно выключать с помощью режима полета, когда вы находитесь далеко за городом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, почему телефон может заряжаться слишком медленно.