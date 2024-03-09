Почему был заблокирован и как разблокировали домен Ukr.net

Причиной сбоя в сервисе Ukr.net стало то, что регистратор доменных имен Network Solutions без каких-либо предупреждений заблокировал этот домен. Блокировка произошла из-за наличия на портале UKR.NET трех материалов.

Их публикация была запрещена решением Высшего суда штата Калифорния округа Лос-Анджелес от 23 января 2024 года по иску Станислава Кондрашова и компании Telf AG, отметил регистратор. Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на Ukr.net.

"С двух часов ночи команда УКРНЕТ пыталась выяснить обстоятельства блокировки. Сразу подключился один из владельцев бизнеса, предприниматель из Силиконовой долины. К 05:30 утра по киевскому времени из своего офиса в Токио он вел коммуникации со службой поддержки регистратора. Позже нашел и привлек к решению вопроса руководство компании, пытаясь донести самое важное: проблема имеет национальный масштаб и затрагивает стратегические для Украины интернет-сервисы", – говорится в сообщении.

Впоследствии выяснилось, что блокировка домена UKR.NET имеет юридические основания.

Осознавая важность для многих украинцев доступа к своей почте и возможности читать новости, владелец компании начал искать помощь. В частности, он обратился к послу Украины в США Оксане Маркаровой – она отреагировала молниеносно и, как только начался ее рабочий день, она пообещала оказать любую возможную помощь и поддержку.

Об инциденте также проинформировали корпорацию по управлению доменными именами и IP-адресами ICANN. СНБО, Министерство цифровой трансформации Украины, администратор домена .UA, компания Хостмастер, Интернет Ассоциация Украины, интернет-провайдеры, СБУ и украинские СМИ активно привлекали внимание людей, правительственных, отраслевых и общественных организаций в Украине и США.

"С началом нового рабочего дня в США, в 16:15 по киевскому времени, представитель регистратора проинформировал, что они изучают проблему. Через пол часа блокировка была снята. Посольство Украины в США на этом не остановилось: Оксана Маркарова сообщила о том, что они ожидают второй ответ от компании по анализу причин блокировки домена UKR.NET, чтобы избежать повторения подобного в будущем", – отметили в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 марта, в работе сервиса Ukr.net возник сбой: интернет-пользователям стали недоступны новостная лента сайта и электронная почта @ukr.net. Это продолжалось с 01:35 до 17 часов по киевскому времени.

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