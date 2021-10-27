Перевод часов: как переходят на зимнее время смартфоны

В Украине в ночь с 30 на 31 октября произойдет перевод часов на зимнее время. Стрелки будут переведены в четыре утра на час назад – на 03:00.

Смартфоны и другие устройства на Android, а также iPhone автоматически перейдут на зимнее время. Компьютеры также автоматически изменят время, передает OBOZREVATEL.

Также расскажем, как настроить переход на летнее время на Android-смартфонах:

В разделе "Настройки" перейти в пункт "Дата и время", где нужно убрать галочку напротив пункта "Дата и время сети" ("Показывать домашнее время").

Нужно кликнуть на иконку "Часы" (она же "Время") на экране или в меню смартфона. Потом выполнить вышеуказанные действия.

Видео дня

Как настроить время на iPhoneили iPad:

На iOS-устройстве нужно перейти в раздел "Настройки", от туда перейти на пункты Конфиденциальность – Службы геолокации – Системные службы – Часовой пояс.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как минимизировать стресс для организма, быстрее приспособиться к зимнему времени и не потеряться в часовых поясах.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-психотерапевт Александр Коломийчук сказал, что перевод часов на зимнее время оказывает не настолько большое влияние на организм человека, как другие природные факторы, в частности, осеннее похолодание или сокращение продолжительности светового дня. В среднем адаптация к новому времени занимает 7 дней.