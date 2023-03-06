Перед сном следует выключать на смартфоне Wi-Fi и мобильный интернет: почему это так важно

Смартфон стал настолько неотъемлемой частью нашей жизни, что многие ложатся спать, кладя его под подушку и не выключив Wi-Fi. Эксперты полагают, что перед сном следует отсоединяться от интернет-сети.

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Подключение к интернету в ночное время может создавать опасность по нескольким причинам. Об основных читайте в материале OBOZREVATEL.

Все смартфоны излучают SAR – и это главная причина, почему не следует включать на ночь Wi-Fi. Электромагнитное воздействие происходит даже когда гаджет не работает в активном режиме.

Кроме того, дело в экономии заряда батареи. По словам экспертов, выключив сеть на ночь, смартфон сможет "отдохнуть" и сэкономить заряд, ведь подключение к интернету очень истощает. Это правило особенно важно для смартфонов старше 3 лет.

Но не все так просто. Существует и другая точка зрения, согласно которой, если гаджет подключен к стабильной точке Wi-Fi, это не сильно повлияет на падение заряда аккумулятора. А вот мобильный интернет или GPS действительно могут повысить время разрядки телефона на 15-20%.

Также советуют обратить внимание на нюансы безопасности. В случае, если на смартфоне установлено автоподключение, гаджет может случайно подключиться к опасной сети, что приведет к утечке данных и личной информации.

И напоследок – сообщения и оповещения ночью могут существенно снизить качество сна, поэтому следует уменьшить влияние смартфона как отвлекающего фактора.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, можно ли часто подзаряжать смартфон, когда батарея еще не села.

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