Пентагон заговорил о создании новейшего космического оружия: лазеры, радиоволны и даже химикаты

Агентство передовых оборонных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) объявило о намерении создать новые типы космического оружия, которые смогут обеспечить США "космическое превосходство" над другими странами. Агентство обратилось в частные компании с предложением презентовать идеи, которые впоследствии смогут получить воплощение.

Об этом говорится в заявлении DARPA. Агентство ищет идеи, которые смогут оградить американские спутники от повреждения или выведения из строя системами противника, а также системами, которые могут совершать свои собственные атаки.

Конкурс агентства объявлен в рамках инициативы по "Привлечению засекреченных инноваций в оборонные и правительственные системы". В DARPA объясняют, что цель такой инициативы – привлечь инновационные компании к решению "сложных проблем в засекреченной сфере".

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В космической доктрине США, опубликованной в 2022 году, речь шла о достижении космического преимущества с помощью как оборонных, так и наступательных операций. Оборонные операции подразумевают защиту космических возможностей США от противоспутниковых или противокосмических систем противника. В то время как наступательные операции – имеют целью ввести в заблуждение, разрушить, скомпрометировать или уничтожить военный космический потенциал противника.

И в этом случае речь идет не только о космическом оружии, но и, в частности, о ракетах наземного базирования, способных уничтожать спутники на орбите. Также предполагается создание лазерного или радиочастотного оружия, которое сможет полностью уничтожать, ослеплять или частично выводить из строя спутники противника.

Существуют также варианты создания космического оружия, способного осуществлять радиочастотное глушение или кибератаки на наземные станции. Также в DARPA ранее упоминалось и о необычных концепциях оружия, таких как космические химические распылители.

Обращение к частным компаниям связано с тем, что в Пентагоне осознают факт того, что мир вступил в новую космическую гонку и она является не только научной, поскольку не исключено, что какое-либо из космических государств может предпринять определенные шаги, чтобы закрыть выход в космос для того или иного государства. Государственные же структуры тоже могут разрабатывать космическое оружие, но бюрократические процедуры могут затянуть этот процесс, в то время как частные компании делают это гораздо быстрее.

"Мы стремимся изменить этот сценарий, чтобы инноваторы, которые могут предложить лучшие идеи по многим вопросам без ответов и уникальному потенциалу космической сферы, имели место за столом переговоров. Мы хотим найти решения, о которых мы даже не подозревали, что они нам нужны для установления и сохранения преимущества в космосе", – заявил майор ВВС США, руководитель программы в Управлении стратегическими технологиями DARPA Майкл Наяк.

Желание США защитить свое космическое присутствие полностью соответствует заявлениям страны-агрессорки России, которая уже неоднократно угрожала уничтожить спутники Starlink компании SpaceX Илона Маска, поскольку они используются Украиной для проведения военных операций на временно захваченных территориях нашей страны.

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