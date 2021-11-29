В России заявили об испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон". Фото и видео

В России экипаж фрегата Северного флота выполнил стрельбу ракетой "Циркон". Ее произвели в рамках завершения испытаний гиперзвукового ракетного оружия.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, экипаж стрелял, находясь в акватории Белого моря, по морской мишенной позиции, расположенной за 400 км. Оценка объективного контроля показала, что полет ракеты соответствовал заранее определенным параметрам. Цель была поражена (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость дальше).

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Отмечается, что к испытаниям привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота. Аналогичную стрельбу уже производили две недели назад.

Отметим, "Циркон" или 3M22 – российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, которой планируется заменить тяжелую противокорабельную, которая на данный момент имеется на вооружении РФ. Отличием "Циркона" является значительно большая скорость полета как по сравнению с другими российскими, так и со стоящими на вооружении других стран. Данная ракета может уничтожать как морские, так и наземные цели.

Напомним, ранее руководитель военных программ украинского Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук высказал мнение, что наращивание войск у границ может быть попыткой отвлечь мировое сообщество от ситуации в Крыму.

"Одной из военных целей Путина является отвлечение внимания от действий России в Крыму, на нашем южном фланге, и растягивание наших сил обороны вдоль всей границы (с Россией и Беларусью. – Ред.). Чем больше ее растянуть, тем меньше у нас будет сил и возможностей сдержать противника", – добавил он.

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