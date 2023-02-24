Один наушник AirPods не заряжается или не работает: как исправить
Техника американской компании Apple обычно отличается надежностью, но в каждом правиле есть исключение. Поэтому не стоит удивляться, увидев в сети жалобы на то, что один из наушников AirPod не работает, заряжается неправильно или вообще не заряжается.
Издание Tom's Guide объясняет, что, несмотря на то, что AirPods от Apple – одни из лучших беспроводных наушников на рынке, благодаря отличной производительности и удобному пользованию, все же даже с ними могут возникать проблематические ситуации.
Ведь AirPods, как и любая электроника не застрахована от случайных сбоев. Но ситуацию, когда один AirPod заряжается неправильно, как и любую другую проблема с зарядкой AirPods исправить очень легко.
Итак, если у вас возникли проблемы, не стоит сразу обращаться в сервисный центр и тратить время на то, что вы сможете починить самостоятельно. Ведь проблему с зарядкой AirPods можно решить без особого труда.
Для начала необходимо убедиться, что зарядный кейс для наушников работает исправно и полностью заряжен. Для этого положите кейс рядом с iPhone или iPad и откройте его. В этот момент на экране вашего гаджета появится уведомление о том, насколько заряжен кейс и каждый из наушников. Обратите внимание, что для корректной работы кейс должен быть заряжен не менее чем на 10%.
Затем вложите оба наушника в зарядный кейс и закройте крышку. В таком состоянии кейс и наушники должны быть оставлены как минимум на 30 секунд.
Далее снова положите кейс с наушниками рядом с гаджетом и откройте крышку. На этот раз информация должна исправиться, и вы увидите, что информация о заряде обоих AirPods отображается правильно.
Далее просто включите музыку или онлайн видео, чтобы убедиться, что оба AirPods работают.
Иногда для того, чтобы обновилась информация о заряде, вам нужно будет снова вынуть и вставить наушники в зарядный кейс.
Когда вы вставляете наушники в кейс, а затем снова их вынимаете, с ними происходит процедура аналогичная полному отключению и включению. Именно это возвращает контакты зарядки к жизни.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно заряжать iPhone, чтобы не убить батарею.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.