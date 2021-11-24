NASA запустило ракету с космическим аппаратом, который должен врезаться в астероид. Фото и видео

Утром 24 ноября NASA запустило с космической базы Ванденберг, Калифорния, на борту ракеты SpaceX Falcon 9 первую в мире миссию DART для тестирования технологии отражения астероидов. Космический корабль на скорости 15000 миль в час должен врезаться в астероид и сбить его с курса одним мощным ударом для защиты планеты.

Как пишет Daily Star, ведущие, комментируя запуск в прямом эфире NASA, рассказали, как их здание "тряслось", когда взлетал Falcon 9. Через семь минут после запуска они подтвердили, что пока все "в порядке и в правильном направлении". В этот момент от ступени оторвалась первая ракета (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Столкнув 19-метровый корабль стоимостью 330 миллионов долларов с астероидом Диморфос, который вращается вокруг гораздо более крупного астероида Дидимоса, можно будет проверить, насколько эффективно мы можем изменить путь астероидов, которые могут направляться к нам в будущем.

Отмечается, что на данный момент ни Диморфос, ни Дидимос не приближаются к нашей планете, но это не означает, что эта угрозы не существует. При этом Диморфос имеет ширину 170 м, а Дидимос – 780 м. Столкновение последнего с Землей могло бы привести к апокалиптическим последствиям.

"Мелких астероидов гораздо больше, чем крупных, поэтому наиболее вероятная астероидная угроза, с которой нам когда-либо придется столкнуться – если нам вообще придется столкнуться – вероятно, будет исходить от астероида примерно такого размера", – пояснил программный научный сотрудник миссии Том Статлер.

Отмечается, что Диморфос находится на расстоянии 6,8 млн миль от Земли, в связи с чем DART потребуется около 10 месяцев, чтобы добраться до него, поэтому важное столкновение произойдет в сентябре или октябре следующего года. Однако это достаточно близкое расстояние, чтобы NASA могло наблюдать результаты столкновения, что делает астероиды идеальными для испытания планетарного оружия.

Напомним, ранее в NASA сообщили, что 11 декабря к Земле приблизится астероид 4660 Nereus. Он представляет потенциальную опасность для нашей планеты, но также и интерес для исследований. Длина небесного тела, которое имеет яйцевидную форму, 330 метров, что больше высоты Эйфелевой башни в Париже. Астероид приблизится к Земле на 3,9 млн км. Ученые утверждают, что в этом году вряд ли от него будет исходить угроза.

В ближайшие несколько десятилетий Nereus пролетит возле Земли 12 раз. Ближе всего он будет в феврале 2060 года

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