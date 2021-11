В мире наблюдали самое долгое лунное затмение за последние 500 лет. Фото и видео

В пятницу, 19 ноября, на планете происходило самое длинное за последние более полумиллиона лет частичное лунное затмение. Его продолжительность составляла 3 часа 28 минут и 23 секунды.

Об этом информирует пресс-служба NASA. Агентство вело трансляцию в YouTube, а люди из разных уголков мира начали публиковать свои снимки явления, которое им удалось увидеть (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Луна начала входить в полутень Земли еще в 08:02 по Киеву, однако в это время эффект затемнения был почти неуловим. На свой пик оно вышло в 11:03, и тогда можно было наблюдать красный цвет спутника Земли. Закончилось оно в 14:04 по киевскому времени.

По данным NASA, последний раз это явление длилось дольше 18 февраля 1440 года – тогда Луна была в тени 03:28:46. Следующий рекорд прогнозируется на 8 февраля 2669-го – частичное солнечное затмение будет продолжаться 03:30:02. А 8 ноября 2022-го ожидают более длинного полного лунного затмения.

Хотя в агентстве отмечают, что и нынешнее частичное затмение можно назвать почти полным. Поскольку на его пике до 99,1% диска Луны находилась в тени Земли.

Украинцам увидеть его не удалось. Жители других стран в соцсетях публиковали свои фотографии и видео красивого явления.

Это blurry, но его приятно. Вблизи полной ежедневной эклипсе, Beaver Moon in Taurus, 19 November 2021. Pleades and all thether stars были реально bright and beautiful as well, но это все равно, чтобы бороться с миром, чтобы получить darker. pic.twitter.com/i2v6NYeWML