NASA впервые опубликовали полное фото Земли, сделанное спутником NOAA-21

Новый космический спутник NASA с названием NOAA-21, который запустили в ноябре 2022 года, сделал глобальный снимок Земли. На нем детально видны воды Карибского моря, а также сельскохозяйственные пожары в Северной Индии.

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Об этом сообщили на сайте space.com. Как отмечается, изображения Земли, из которых состоит эта мозаика, и несколько крупных планов были получены 5 и 6 декабря с помощью прибора под названием Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) на борту NOAA-21.

Сам же спутник запустили в космос 10 ноября 2022 года с космодрома Ванденберг.

Как отмечается, VIIRS собирает изображения как в видимом, так и в инфракрасном спектрах света, что позволяет ученым видеть детали поверхности Земли. Этот прибор дает специалистам важную информацию об океанах, атмосфере и суше планеты. Он может обнаруживать различия в цвете океана, сообщая ученым, где находится фитопланктон, или образовались ли опасные цветения водорослей вдоль заселенных людьми берегов.

Амосферные данные прибора могут помочь ученым прогнозировать и отслеживать движение штормов.

Так, NASA показало, как выглядят заснеженные Гималаи и Тибетское плато, а также в кадр попал смог, который висит в воздухе над северной Индией, вызванный сжиганием сельскохозяйственных культур.

Кроме того, показан потрясающий вид на воды Карибского моря, на нем видны также Куба и Багамские острова.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи из Университетского колледжа Лондона считают, что планета, на которой может существовать жизнь, вращается вокруг умирающей звезды в 117 световых годах от Земли.

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