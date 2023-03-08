NASA обнаружило астероид, который может врезаться в Землю на День Валентина: но пока можно выдохнуть

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Астронавты NASA обнаружили астероид, названный 2023 DW. Исследователи считают, что существует вероятность того, что он столкнется с Землей 14 февраля 2046 года. Правда, его шансы на "успех" пока "слишком малы".

"Мы отслеживаем новый астероид по имени 2023 DW, который имеет очень малые шансы столкнуться с Землей в 2046 году", – сообщили специалисты NASA в Twitter.

Там отметили, что новооткрытые астероиды необходимо изучать несколько недель, чтобы уменьшить неопределенность и адекватно предусмотреть их орбиты на годы вперед. Так что орбитальные аналитики будут продолжать следить за космическим гостем.

Что за астероид 2023 DW

Астероид 2023 DW, по данным NASA, имеет неправильную овальную форму. По оценкам аналитиков его диаметр достигает 49,29 метров. Вес, а также возможный состав астероида пока неизвестны.

Астероид имеет скорость 24,63 километра в секунду по отношению к Солнцу и делает оборот вокруг светила приблизительно за 271 день.

По состоянию на данный момент он удален от Земли почти на 18 млн километров, но, как ожидается, в будущем приблизится на расстояние 1,8 млн километров. Тогда, как предполагают аналитики, может произойти изменение его орбиты, что приведет к столкновению с Землей.

Вероятность этого пока очень низкая, но по состоянию на 8 марта 2023 года астероид 2023 DW возглавляет "Список рисков" Европейского космического агентства. В таблице ЕКА каталогизированы все объекты, которые совершают близкое сближение с Землей и составляют наибольший риск столкновения с ней.

В NASA же оценивают астероид как "рутинное открытие, не составляющее необычного уровня опасности", однако дальнейшие наблюдения могут как снизить уровень угрозы астроида для Земли, так и повысить ее.

Если же астероид в будущем признают угрожающим людям, у NASA уже имеют технологию изменения орбиты небесных тел, которая доказала свою эффективность.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какие данные удалось получить ученым из NASA после успешного столкновения космического аппарата DART с астероидом.

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