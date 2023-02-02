На смартфонах Android обнаружили три опасных приложения: их нужно немедленно удалить

Миллионы пользователей смартфонов на базе Android призвали проверить свои гаджеты из-за обнаруженных в магазине Google Play опасных приложений, которые могут использоваться злоумышленниками. Эксперты рекомендуют немедленно удалить их с телефонов.

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Об опасной находке сообщили эксперты антивирусного сервиса Dr.Web. Речь идет о трех приложениях, которые вместе имеют более 20 миллионов загрузок. Эти программы для отслеживания активности называют "рекламными наркоманами": они переполнены рекламой, которая приносит деньги разработчикам, но не приносит пользы пользователям.

Три "проблемных" приложения – Lucky Step, WalkingJoy и Lucky Habit: health tracker.

Все три приложения использовали для своей работы один и тот же командно-контрольный сервер [string]richox[.]net[/string] , обычно используемый кибер-злоумышленниками для отправки инструкций системам, зараженным вредоносным программным обеспечением.

Первые два приложения распространялись в Google Play как шагомеры, в то время как третье позиционировалось как приложение для выработки полезных привычек.

Однако подлинная цель приложений заключалась в том, чтобы заставить пользователей просматривать максимальное количество рекламы в обмен на обещание выплаты денег.

Используя приложение пользователи получали виртуальные вознаграждения, достигая поставленных программой целей, которые якобы побуждали к соблюдению здорового распорядка дня. Отдельные баллы можно было получить и непосредственно за просмотр рекламы в приложении.

Впоследствии, когда пользователь набирал необходимое количество наград, он мог обменять их на реальные деньги. Однако с этого момента приложения просто издевались над пользователем. Так, для вывода средств пользователю предлагалось посмотреть десятки рекламных видео, за каждое из которых разработчик приложения получал деньги от рекламодателей. Впоследствии пользователю предлагали ускорить вывод средств, просмотрев еще несколько десятков видео.

Интересно, что даже на том шаге, когда приложение якобы подводило пользователя к выводу средств, оно даже не уточняло банковские данные, которые могли бы обеспечить проведение такой транзакции.

Lucky Step в свою очередь предлагал пользователям не живые деньги, а обмен баллов на подарочные карты тех или иных интернет-магазинов, но после обновления приложения такая функция просто исчезла из меню, так что пользователи остались с накопленными наградами, которые нельзя использовать никоим образом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как понять, приложение в Google Play безопасно, или нет.