На самом деле нашему Солнцу всего 20 лет: как такое возможно и что такое галактический год

Для того чтобы Солнце обернулось вокруг галактики Млечный Путь, нужно примерно 220-230 миллионов земных лет, этот промежуток времени астрономы называют галактическим годом. И если бы мы пользовались этой единицей измерения, то Солнцу сейчас было бы ориентировочно 20 лет.

Люди привыкли считать время, измеряя движение Земли по отношению к Солнцу. Но это движение совсем незначительно по сравнению с вращением Солнца и всей Солнечной системы вокруг центра Млечного пути, пишет Live Science.

По словам Кита Хокинса, ассистента профессора астрономии Техасского университета в Остине – главного центра научных исследований США – для того, чтобы Солнце обернулось вокруг галактики Млечный Путь, требуется примерно 220-230 миллионов земных лет. И если бы мы измеряли время по этим галактическим "часам", то Земле было бы сейчас приблизительно 16 лет, а Вселенной – 60.

Движение Солнечной системы вокруг галактики напоминает орбиту Земли вокруг Солнца. Но вместо того, чтобы вращаться вокруг звезды, Солнце вращается вокруг сверхмассивной черной дыры, лежащей в центре Млечного Пути, и держится на орбите благодаря большой силе тяготения, говорит Гокинс.

"Солнце движется со скоростью примерно 230 километров в секунду, что эквивалентно 500 000 миль в час. Это дает возможность вращаться вокруг центра галактики и не быть притянуто в черную дыру", – отмечает ученый.

По сравнению с земным годом, галактическое представляет время в большом масштабе, но это не постоянное измерение во всей галактике. И то, что земляне называют галактическим годом, зависит от места Земли в спирали Млечного Пути.

"Мы бы сказали, что галактический год составляет 220, 230 миллионов лет. У других звезд в галактике галактический год другой", — отмечает Хокинс.

Как объяснил астроном, галактика имеет примерно 100 000 световых лет в ширину, а Земля расположена примерно в 28 000 световых годах от ее центра. И если представить галактику как город, то Земля расположена у пригорода. Для звезд, вращающихся вблизи черной дыры — центра "города", — галактический год относительно короткий, а в "предместьях", где лежит наша Солнечная система, галактические годы немного длиннее".

Например, Меркурий, внутренняя планета нашей Солнечной системы, совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 88 земных дней. Уран, седьмая планета от Солнца, по меркам Земли вращается вокруг Солнца каждые 84 года. А далекой карликовой планете Плутону нужно 248 земных лет, чтобы завершить один орбитальный цикл.

По словам Хокинса, астрономы установили продолжительность галактического рока, наблюдая за движением звезд галактикой и делая выводы об их скорости и движении. На самом же деле это достаточно фундаментальная наука, которая стала понятна в начале современной астрономии.

Недавно OBOZ.UA писал, что большие планеты, такие как Юпитер, которые сформировались на большом расстоянии от своих звезд-хозяев, возможно когда-то походили на сплющенные диски, а не на сферические структуры, как сейчас. Астрономы обнаружили тысячи планет за пределами Солнечной системы, однако остается непонятным, как формируются эти миры.

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