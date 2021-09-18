Украинский флаг уже весной 2022 года может быть доставлен на Луну в рамках космической миссии, которая впервые состоится при участии нашей страны. Реализует проект британская компания Spacebit и ряд предприятий из разных стран мира.

В Укроборонпроме отметили, что флаг создадут по "зеленой" технологии (безотходного производства) с помощью 3D-принтера. Изготовлен он будет с украинского титана. Доставка национального символа на спутник Земли станет символической, сказано на сайте ведомства.

Часть техники, оборудования для лунной миссии будет создана при участии киевского завода "Меридиан" им. С.П. Королева. К примеру – свeрхлегкиe и свeрхпрочные механическиe конструкции непосредственно для лунохода.

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Кроме того, на предприятии проверят оборудование, которое потом отправят на Луну, на климатические и механические стрессы, радиационную стойкость и радиационное старение.

"Датчики, прoизведенные на украинских предприятиях, будут собирать инфoрмацию о радиационном фoне, а специальная камера будет транслировать видеострим с пoверхности", – сказано в сообщении.

В ходе миссии на Луне планируется провести исследование почвы, собрать данные о тепловых свойствах и магнитном поле и тому подобное.

Высадиться корабль должен на ближней стороне Луны в районе большого кратера Lacus Mortis. Оборудование позже будет перемещено до темного пятна Oceanus Procellarum.

В Укроборонпроме подчеркнули: все данные, полученные в ходе исследований, будут доступны и для отечественных ученых.

Миссия компании Spacebit является частью коммерческой программы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services).

Как ранее писал OBOZREVATEL, 3 сентября состоялся дебютный запуск ракеты Alpha украино-американской аэрокосмической компании Firefly Aerospace. Аппарат успешно стартовал с пусковой площадки, но в итоге миссию прервали из-за аномалии при полете.