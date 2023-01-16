Можно ли заряжать смартфон всю ночь: названо опасное последствие

Современные смартфоны уже близки к тому, чтобы стать именно такими гаджетами, о которых пользователи мечтали годами. Но есть одна проблема, которая с развитием технологий усугубилась, – это автономность работы смартфона. Если старые кнопочные телефоны держали заряд батареи несколько дней, то большие сенсорные экраны современных телефонов не оставляют батареям никакого шанса. Из-за этого встал вопрос: когда лучше заряжать смартфон? Многие пользователи решили его логическим путем – они заряжают смартфон ночью, когда им не пользуются. Но стоит ли и безопасно ли заряжать батарею всю ночь?

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Что происходит, если заряжать смартфон всю ночь

При работе смартфона положительно заряженные ионы в литийионных аккумуляторах движутся от анода к катоду. Когда все такие ионы израсходованы, аккумулятор показывает, что он пуст. Когда происходит зарядка аккумулятора, движение ионов проходит в обратном направлении.

Почти вся современная электроника умеет контролировать количество энергии, потребляемой смартфоном во время зарядки. Чем больше заряжена батарея, тем меньше нагрузка на батарею, чтобы предупредить ее преждевременный износ. Как только батарея вашего смартфона заряжена полностью, потребление энергии от адаптера остановится.

После этого смартфон вернется к потреблению заряда аккумулятора и снова включит зарядку только тогда, когда уровень снизится до 99%. Так что, казалось бы, можно безопасно заряжать свои устройства всю ночь. Но все не совсем так просто.

Эксперты неоднократно отмечали, что постоянная зарядка смартфона до 100% – не лучшая идея. Считается, что литийионные аккумуляторы будут иметь максимальный срок работы, если не давать им разряжаться ниже 20%, а также не заряжать выше 80%. Но в реальности это означает, что вам никогда не следует разряжать смартфон до 0% и заряжать до 100%, поскольку это приведет к истощению аккумулятора и необходимости его замены.

Еще одна ошибка, которую делают любители заряжать смартфон ночью, – кладут его под подушку. Поскольку тепло ускоряет износ аккумулятора, такая его "ночевка" ничего хорошего в будущем не обещает.

Также эксперты не советуют использовать во время ночной зарядки мощные адаптеры питания, обеспечивающие быструю зарядку. Они также обладают свойством нагревать мобильные телефоны сверх меры. Для зарядки в течение ночи следует использовать адаптеры мощностью 5 или 10 Вт.

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