Что нельзя делать при зарядке смартфона: самые опасные ошибки

Неправильная зарядка смартфона не только снизит емкость аккумулятора, но может даже привести к поломке гаджета. Некоторые вещи при зарядке телефона делать не рекомендуют.

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Зимой с зарядкой следует быть особенно аккуратными, ведь резкие перепады температуры плохо влияют на телефон. Можно ли ставить смартфон на зарядку на ночь и до какого значения следует заряжать батарею, читайте в материале OBOZREVATEL.

Эксперты советуют не заряжать телефон до 100%, ведь это вредит работе литий-ионных аккумуляторов. Частые циклы зарядки приводят к более быстрому изнашиванию аккумулятора.

В условиях отключений света украинцы пытаются зарядить смартфон при каждом удобном случае. По словам специалистов, не стоит ставить телефон на зарядку, когда батарея наполовину полная. Это следует делать только в крайнем случае.

Самая распространенная ошибка – долговременная "ночная" зарядка телефона. Эксперты не рекомендуют ставить смартфон на зарядку на ночь. Тем более не стоит делать это регулярно.

Также отрицательно влияют на работу аккумулятора резкие перепады температуры. Лучше не ставить телефон в слишком холодном помещении или под прямым попаданием солнечных лучей.

Некачественное зарядное устройство может плохо отразиться на работе аккумулятора, поэтому следует использовать только оригинальные зарядки.

Отложите мессенджеры, просмотр видео и игры во время зарядки телефона – это также вредит батареям. Кроме того, так смартфон зарядится быстрее.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об эффективных способах быстро зарядить смартфон.

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