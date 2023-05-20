Что делать, если впустили в воду телефон: следует спешить

От неприятностей никто не застрахован, так что случаи, когда телефон внезапно падает в воду – не редкость. Главное – не паниковать, не трясти телефон и не оставлять его включенным.

Видео дня

Эксперты советуют также не использовать фен и не пытаться высушить гаджет бумажными полотенцами. Портал ASDA Mobile опубликовал практические советы о том, как быстро высушить телефон.

Выключите телефон

Действовать нужно быстро. По словам специалистов, чем дольше вы не выключаете гаджет, когда он мокрый, тем выше вероятность его повреждения. Выключите телефон сразу после его извлечения из воды.

Правила очищения

Если телефон упал в какую-либо жидкость, например в газированный напиток, суп или сок, сразу после отключения попробуйте осторожно вытереть телефон, пока эти жидкости не высохли. Алкоголь, пиво, вино и сладкие напитки оставляют липкие следы, а соленая вода вообще может разъдать поверхность. Поэтому тщательно протрите гаджет влажной салфеткой.

Правила экстренного спасения

Выключив телефон, извлеките определенные детали, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Это, в частности, касается:

SIM-карты

карты microSD

аккумулятора (если есть возможность его извлечь)

чехла/крышки.

Вытереть телефон можно с помощью полотенца. Главное, чтобы на нем не было ворса. Предотвращайте попадание воды в щели и разъемы. Удалите воду из гнезда для наушников и держателя SIM-карты.

Когда можно включать телефон

После того, как смартфон максимально просох, попробуйте его включить. Специалисты рекомендуют делать это примерно через 24-36 часов во избежание перегрева.

Лучше обратиться в сервисный центр, даже если телефон заработал – в нем могут быть серьезные повреждения.

Что нельзя делать

Специалисты собрали топ распространенных ошибок, которые часто совершают пользователи. Категорически нельзя:

Оставлять гаджет включенным. Включать телефон, пока он еще влажный Использовать салфетки или бумажные полотенца. Это может привести к повреждению экрана, ворс и мелкие волокна могут застрять в щелях. Трясти телефон, пытаясь вылить лишнюю воду. Напротив, так вода будет перемещаться внутри, создавая большую опасность. Использовать фен. Вставлять наушники, пока телефон полностью не высох. Заряжать телефон.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как самостоятельно избавиться от царапин на смартфоне.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.