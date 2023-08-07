Можно ли удалить профиль в Threads: что делать, чтобы не пропал одновременно и Instagram

Американская компания Meta в июле создала новую социальную сеть Threads. Но не все пользователи знают, что удаление профиля в новой сети приведет к тому, что исчезнет страница в Instagram.

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Компания еще не нашла способ, как решить эту проблему. Однако OBOZREVATEL узнал, как можно самостоятельно избежать этого.

Удалите весь опубликованный материал в новой сети вручную. Это можно сделать с помощью специальной опции в меню, которую можно найти, нажав три точки в углу. Также удалите всю личную информацию в своей биографии и отпишитесь от подписчиков.

Если вы не хотите так заморачиваться, то сделайте свой профиль приватным. Для этого зайдите в "Меню", перейдите в "Конфиденциальность", далее – "Частный профиль" и нажмите кнопку "ОК".

Вы также можете деактивировать свою страницу. Это не удалит никаких данных, они все равно останутся на серверах Meta, но они не будут общедоступны. Ваша страница не будет видна в результатах поиска и вас не смогут отмечать на публикациях. Профиль можно восстановить в любое время, просто войдя в него снова.

Чтобы деактивировать, нажмите кнопку "Меню" в профиле и перейдите к учетной записи, затем – "Деактивировать профиль" и "Деактивировать профиль Threads".

К сожалению, полностью удалить страницу в Threads невозможно без последствий для Instagram. Поэтому, если вы готовы попрощаться с профилями в этих социальных сетях, то в приложении Instagram перейдите в "Настройки", далее - "Центр аккаунтов" > "Личные данные" > "Владение и контроль аккаунтов" > "Деактивация или удаление". Выберите аккаунт, который вы хотите удалить, нажмите "Удалить аккаунт", а затем нажмите "Продолжить".

Ранее OBOZREVATEL публиковал инструкцию, как можно сохранить фото и видео из Instagram, обойдя запрет.

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