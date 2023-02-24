Как сохранить фото и видео из Instagram, обойдя запрет: инструкция

Instagram – одна из самых популярных соцсетей, позволяющая обнародовать фото и краткие видео. Однако мало кто знает, как скачать контент из чьего-то профиля на свой смартфон.

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Приложение позволяет свободно хранить только собственный контент, а чужие фото и видео, вполне логично, принадлежат авторам публикаций, за исключением тех, на которые распространяются свободные лицензии Creative Commons CC0 и CC BY. Какие есть способы загрузить на смартфон фото и видео из Instagram, разбирался OBOZREVATEL.

Способ 1: Telegram

Мессенджер Telegram поможет сохранить контент из Instagram. Самый простой совет – отправьте в мессенджер сообщение с фото.

Сделать это очень просто. Откройте фото и нажмите три точки сверху. Найдите опцию "Копировать ссылки" и отправьте ее в Telegram. Это можно сделать в своем чате.

Затем заходим в Telegram, открываем пересланный контент и выбираем в меню "Сохранить в галерею".

Есть и минус такой загрузки. Качество фото будет ниже, чем в оригинале.

Способ 2: Telegram-боты

В Telegram есть профильные боты, которые помогут сохранить на смартфоне любую информацию из Instagram – текст публикации, фото, видео. Нужно ввести в поиске @instasavegrambot или @Instatube_bot.

Найдя нужный бот, нажмите "Старт". Зайдите в приложение Instagram и отправьте боту ссылку на контент, который хотите сохранить. И все – бот быстро пришлет вам нужное фото или видео.

Способ 3: Специальные приложения

В Play Маркет есть несколько приложений для сохранения контента из Instagram. Это, к примеру, QuickSave, FastSave, Downloader for Instagram.

Эти приложения очень просты в использовании. Надо только скопировать в них необходимую ссылку с Instagram. Приложения быстро загрузят контент из Instagram на ваш смартфон.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Instagram теперь можно комментировать и отвечать с помощью гифок.

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