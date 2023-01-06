Microsoft предупредила миллионы пользователей Windows о серьезном риске

С 10 января 2023 года будет прекращен выпуск обновлений или исправлений безопасности для операционной системы Windows 8.1. Компьютеры пользователей соответствующей версии ОС уже в ближайшее время могут стать уязвимыми к атакам хакеров и злоумышленников.

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Об этом говорится в заявлении корпорации Microsoft, сообщает OBOZREVATEL. Отмечается, что 10 января завершится поддержка всех существующих версий Windows 8.1.

"Поддержка Windows 8.1 завершится 10 января 2023 года. После этой даты этот продукт больше не будет получать обновления безопасности, обновления, не связанные с безопасностью, устранение ошибок, техническую поддержку и обновление технического контента в интернете", – говорится в заявлении.

Кроме того, Microsoft 365 больше не будет поддерживаться в Windows 8.1, поскольку она больше не отвечает системным требованиям.

В корпорации советуют своим клиентам обновиться до новейших версий Windows (на сегодня это 10 и 11). Стоит отметить, что у пользователей Windows 8.1 особого выбора с апгрейдом, на самом деле, нет, поскольку очевидно, что старая версия ОС использовалась на не слишком новом устройстве, то обновиться до "одинадцатки" будет просто технически невозможно.

Но и переход на десятку может выглядеть довольно странным, учитывая, что Microsoft ранее сообщила, что планирует завершить поддержку Windows 10 уже 14 октября 2025 года.

Заметим, что по данным портала Statcounter, Windows 8.1 является четвертой по популярности ОС от Microsoft в мире. Ею пользуется 2.59% рынка, а это – миллионы пользователей.

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