Microsoft начала блокировать экраны ноутбуков и ПК с Windows 10: что происходит

Американская корпорация Microsoft начала добровольно-принудительную кампанию по переводу всех своих пользователей на новейшую операционную систему Windows 11. Несмотря на то, что десятая версия операционки будет официально "жить" почти до конца 2025 года, корпорация начала предпринимать шаги, чтобы заставить пользователей отказаться от нее.

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OBOZREVATEL рассказывает о ситуации, которая сложилась, а также о том, почему у некоторых пользователей Windows 10 начал автоматически блокироваться рабочий стол.

Так, в конце января Microsoft сообщила, что уже с 1 февраля Windows 10 больше не будет продаваться в ее официальных магазинах.

"31 января 2023 года станет последним днем, когда загрузка Windows 10 будет предложена для продажи", – говорилось в сообщении на сайте техногиганта.

Таким образом, пользователи, все еще использовавшие Windows 7 и Windows 8, остались без возможности официально изменить свою операционную систему на Windows 10, поскольку доступной на сайте осталась только "одинадцатка".

Проблема же состоит в том, что Windows 11 нуждается в новейших технологиях, которые вряд ли поддерживаются ноутбуками и ПК, работавшими на старых ОС. В частности, речь идет о модуле TPM (Trusted Platform Module – модуль доверенной платформы) – это функция безопасности, встроенная в аппаратное обеспечение, которую можно найти только на новых устройствах.

Но и это не все плохие новости. Тем пользователям, которые используют Windows 10, Microsoft также подготовили "сюрприз". Пользователи по всему миру начали сообщать о том, что в конце января их рабочий стол начала блокировать полноэкранная реклама с предложением перейти на Windows 11.

"Теперь разблокировано: Вы имеете право на бесплатное обновление в Windows 11", – говорится в рекламном объявлении с примечанием, что для обновления требуется 4 ГБ места.

Пользователь имеет на выбор большие кнопки, чтобы принять Windows 11, или запланировать обновление. В то время как предложение "оставить Windows 10" размещено внизу на экране значительно меньшим шрифтом. Но даже если пользователь выберет остаться на своей ОС, появится еще ряд окон с пояснениями, почему все же следует перейти на новую.

По данным Statcounter, Windows 10 является самой популярной ОС, опережая по показателям все остальные вместе взятые. Доля "десятки" на глобальном рынке составляет 68,75%, в то время как "одиннадцатку" использует всего 18,13% рынка.

Ранее Microsoft была обнародована дата окончания поддержки Windows 10. Тогда стало известно, что ОС не будет получать обновления системы после 14 октября 2025 года. Поддержка всех других ОС от Microsoft уже завершена, поэтому их слабости могут использовать хакеры для взлома.

Какие системные требования для Windows 11

Кроме модуля TPM "одинадцатка" от Microsoft не так уж требовательна относительно технических параметров. Для ее установки вам нужен ПК или ноутбук, соответствующий следующим параметрам:

процессор : 1 ГГц или быстрее с двумя или более ядрами на совместимом 64-разрядном процессоре или системе на кристалле (SoC);

: 1 ГГц или быстрее с двумя или более ядрами на совместимом 64-разрядном процессоре или системе на кристалле (SoC); оперативная память : 4 ГБ или более;

: 4 ГБ или более; хранилище: минимум 64 ГБ, а также дополнительное место для последующих обновлений;

видеокарта : совместимая с DirectX 12 или более поздней версии, с драйвером WDDM 2.0;

: совместимая с DirectX 12 или более поздней версии, с драйвером WDDM 2.0; системное программное обеспечение : UEFI, с поддержкой безопасной загрузки;

: UEFI, с поддержкой безопасной загрузки; TPM : модуль доверенной платформы (TPM) версии 2.0;

: модуль доверенной платформы (TPM) версии 2.0; для выполнения обновлений, загрузки и использования некоторых функций также требуется постоянное подключение к Интернету.

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