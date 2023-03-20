Microsoft начал стыдить пользователей Windows 11 со слабыми компьютерами: как решить проблему

Пользователи слабых компьютеров и ноутбуков, на которых установлена операционная система Windows 11, начали сталкиваться с пристыживанием со стороны корпорации Microsoft. Дело в том, что на их рабочих столах начала появляться надпись о том, что "Системные требования не выполнены".

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Как отмечает Windows Latest, сама по себе эта надпись не исчезает, но пользователь может самостоятельно отключить ее появление. При этом не нужно будет предпринимать никаких противоправных действий, поскольку инструкцию обнародовала сама Microsoft.

Windows 11, как известно, достаточно требовательная ОС относительно системных данных. В частности, речь идет о необходимости оснащения компьютера или ноутбука модулем TPM 2.0 (модуль доверенной платформы), который есть только в новых устройствах. Также Windows 11 хочет, чтобы у пользователя был по меньшей мере процессор Intel 8-го поколения (или аналогичный от AMD), а лучше более новый.

При этом ОС можно с определенными махинациями установить на систему с компонентами, не соответствующими прихотям Microsoft, но готовьтесь быть пристыженными.

Microsoft, очевидно, не планирует блокировать обновления Windows 11 на неподдерживаемых компьютерах, но решила нажать на пользователей и спровоцировать их на обновления. Именно поэтому на таких системах стали появляться сообщения о несоответствии минимальным параметрам.

Такие сообщения находятся на странице настроек Windows, а также на рабочем столе, что явно не понравится многим пользователям. Очевидно, в корпорации надеются, что какая-то часть пользователей не будет искать возможность отключения надписи и приобретет новую технику.

Для более упрямых, тем не менее, Microsoft опубликовал инструкцию под названием "Управление сообщением Windows 11 "Системные требования не выполнены" в вашей организации".

"Эта проблема возникает, когда оборудование устройства не отвечает минимальным системным требованиям", – говорится в сообщении Microsoft.

Чтобы отключить раздражающую надпись, пользователям Windows 11 Pro или Enterprise необходимо сделать следующее:

Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Пуск и выберите пункт Поиск;

в строке поиска введите групповую политику и нажмите кнопку Изменить групповую политику;

Перейдите в раздел Локальная политика компьютера, затем откройте Конфигурация компьютера, затем Административные шаблоны и откройте Системы.

на странице "Скрыть сообщения, когда не выполняются системные требования Windows", поставьте галочку напротив Включено и нажмите ОК.

После этого сообщение больше не отображается ни на рабочем столе, ни в настройках.

Пользователи Windows 11 Home также могут удалить эту надпись. Но для этого нужно будет внести изменения в реестр.

откройте редактор реестра;

нажмите "HKEY_CURRENT_USER";

разверните Панель управления;

откройте папку UnsupportedHardwareNotificationCache;

щелкните правой кнопкой мыши запись SV2;

выберите "Изменить";

измените значение на "0";

Нажмите кнопку ОК и перезагрузите компьютер.

После этого надпись должна исчезнуть.

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