Как ускорить работу ноутбука с Windows за 60 секунд: полезный лайфхак

Вы можете ошибочно считать, что ваш компьютер или ноутбук с операционной системой Windows запускаются долго потому, что они уже устарели и нуждаются в обновлении. Но подождите, вероятно, причина медленного запуска в том, что у вас беспорядок в автозапуске.

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Устранение этой проблемы не только позволит вашему устройству запускаться быстрее, но и освободит ресурсы для более быстрой работы системы. OBOZREVATEL объясняет, как это сделать.

Упрощение процесса запуска приведет к ускорению загрузки, но это также поможет очистить панель задач или меню, освободив вычислительную мощность, которая использовалась для редко используемых программ.

Для помощи компьютеру вам даже не понадобятся посторонние программы для очищения системы, за которые нужно платить деньги. Все, что нужно – это быстрый переход в меню настроек Windows. Именно здесь можно указать системе, какие программы запускать сразу.

Вот как отключить программы запуска:

в Windows 10 или 11 нажмите меню "Пуск" и выберите значок "Настройки";

перейдите в раздел "Программы" и откройте "Запуск";

уберите метки из программ, которые вам не нужны сразу после загрузки компьютера.

Автозапуск каких программ следует отключить?

Эксперты советуют обратить внимание на программы, которые не должны постоянно работать в фоновом режиме, а также те, которые имеют отметку о высоком влиянии на быстродействие компьютера. Именно они должны стать первыми кандидатами на отключение, ведь они скорее всего замедляют работу ПК во время запуска.

Можно смело отключить Microsoft Edge и различные мессенджеры, которые так или иначе не будут посылать уведомления, пока вы не откроете программу самостоятельно.

Даже если приложение не обозначено, как имеющее "высокое влияние" на быстродействие, вы все равно можете отключить его, если вам не нужно, чтобы оно запускалось немедленно.

Если вы переживаете, что выключите что-то и Windows перестанет работать, то можете не беспокоиться, поскольку таких возможностей система вам не предоставит. Кроме того, даже если вы отключите что-нибудь нужное, то впоследствии сможете вернуться к настройкам и снова включить нужную программу.

Для этого просто повторите предыдущий путь: "Настройки" > "Программы" > "Запуск" и снова включите или выключите ее.

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