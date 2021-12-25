Meta с помощью нового искусственного интеллекта будет бороться с фейками: как он работае. Видео

Компания Meta (Facebook) заявила, что новая система искусственного интеллекта Few Shot Learner (FSL). Она позволяет быстрее и эффективнее реагировать на любой оскорбительный и фейковый контент

Об этом пишет Italian Tech. Отмечается, что после запуска процент просмотров таких сообщений снизился. Еще во время тестирования FSL удалось выловить то, что обычные ИИ-системы пропустили (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Издание отмечает, что обычным системам для распознания вредоносного контенте необходимо много примеров таких же публикаций. Так, чтобы отличить фейковую информацию о вакцинах от коронавируса, ИИ должен увидеть сотни тысяч других, которые попали в эту категорию – на это может уйти несколько месяцев.

FSL способна адаптироваться в течение всего нескольких недель на основе очень ограниченного количества примеров. Также новый искусственный интеллект способен работать с более чем сотней языков и с разными типами данных, в том числе изображениями. В целом, концепция системы очень похожа на то, как обучаются люди.

Ранее бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген во время выступления в Конгрессе США обвинила компанию в том, что ее соцсети вредят демократии и психике подростков из-за оскорбительного контента, борьба с которым не ведется как положено.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Meta Platforms на 1,99 млрд рублей (27 млн долл) за повторное неудаление "запрещенной информации"