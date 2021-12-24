Московский суд оштрафовал Meta и Google на миллионы долларов: детали решений

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы назначил компании Google оборотный штраф 7,2 млрд рублей (около 100 млн долларов) за повторное неудаление "запрещенной информации". Аналогичная санкция в размере 1,99 млрд рублей (27 млн долл) назначена судом и в отношении Meta Platforms, которая владеет социальной сетью Facebook.

Об этом сообщил Telegram-канал агентства ТАСС. Эти решения стали фактически прецедентом в российской истории, поскольку это первые штрафы, присужденные судом России в отношении IT-компаний (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как объяснили суммы присужденных штрафов в Роскомнадзоре, они были рассчитаны от годовой выручки компаний в РФ. Ведомство подало в суд на интернет-площадки в связи с тем, что компании игнорировали требования удалить материалы запрещенного характера.

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"Материалы, которые приведены в протоколах — малая часть массива контента, нарушающего российское законодательство. На текущий момент неудаленными остается более 2 тысяч материалов в Facebook и Instagram", – передают слова представителя Роскомнадзора из зала суда авторы российского Telegram-канала.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, уволенный из Госагентства чиновник провел детальное расследование в отношении разработчиков приложения Дія, согласно которому они якобы находились в сговоре с российскими спецслужбами.