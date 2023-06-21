Меркурий показали с расстояния всего 236 км.

Европейский зонд Mercury BepiColombo совершил свой третий близкий облет Меркурия в понедельник, 19 июня, обнаружив поверхность, пронизанную кратерами. Зонд пролетел в 236 километрах от поверхности планеты. Ученые, ответственные за миссию, воспользовались возможностью измерить окружающую среду возле ближайшей к Солнцу планеты и сделать снимки ее выжженной поверхности.

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Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ESA) и обнародовало фото Меркурия, сделанные зондом BepiColombo крупным планом. ESA опубликовало первое из этих новых изображений во вторник, менее чем через 24 часа после максимального сближения с планетой.

Фото показывают, что ESA описало как "геологическую щедрость" Меркурия: большое количество кратеров, древних вулканических курганов и потоков лавы.

Одной из самых интригующих особенностей на фотографиях является кратер, недавно получивший новое название Эдна Менли (Manley Crater) в честь умершей в 1987 году ямайско-британской художницы.

Этот кратер, несомненно, будет представлять интерес для ученых BepiColombo в будущем, поскольку зонд обнаружил темный "материал с низким коэффициентом отражения", который может быть остатками ранней богатой углеродом коры Меркурия. Кроме того, дно бассейна внутри его было затоплено гладкой лавой, что свидетельствует о длительной истории вулканической активности Меркурия", – прокомментировал фото Дэвид Ротери, профессор планетарных наук о Земле в Открытом университете Великобритании и член группы BepiColombo Science Imaging.

Космический корабль также заметил шельф Бигль-Рубис (Beagle Rupes), скалу протяженностью 600 км, образовавшуюся миллиарды лет назад, когда молодой Меркурий охлаждался и сжимался, из-за чего его поверхность стала морщинистой, как высыхающее яблоко.

Изображения также показывают разнообразные древние ударные бассейны, которые были поглощены лавиной в течение первого миллиарда лет жизни планеты, когда она была еще тектонически активной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили удивительную космическую симметрию, которая дала человечеству шанс. Планеты земной группы Солнечной системы – Меркурий, Венера, Земля и Марс, должны были бы столкнуться друг с другом в результате блуждания по космосу, но таинственная сила удерживает их от этой катастрофы.

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