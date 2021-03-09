Маск установил на космодроме очередной прототип Starship. Видео

В США основатель компании SpaceX Илон Маск установил новый прототип космического многократного корабля Starship.

11-й по счету прототип разместили на пусковом комплексе в городе Бока-Чика штата Техас. Трансляция установки велась на YouTube-канале NASA.

Отметим, что после установки SN11 будут испытывать. К концу недели начнут статические огневые испытания трех двигателей Raptor. В случае успеха прототип космического корабля запустят уже на следующей неделе.

Напомним, что Илон Маск заявил, что создаст новый город в штате Техас. Его назовут Звездная база. С его слов, по площади город будет значительно больше Бока-Чика, где находится космодром SpaceX.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания SpaceX Илона Маска со второй попытки запустила очередной прототип межпланетного корабля Starship SN10. Аппарат отправился в полет на высоту 10 км, а затем совершил посадку и взорвался.