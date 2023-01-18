Марсоход NASA сфотографировал на Марсе 'пришельца' из космоса

Специалистов NASA озадачила находка, обнаруженная на фотографии, сделанной марсоходом Curiosity на 3709-й день пребывания на Марсе. На снимке удалось зафиксировать камень необычного серого цвета, существенно отличающийся на фоне красной планеты.

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Исследователи уже назвали его Pau Baru и высказали несколько теорий о том, как он мог оказаться там. Одна из них предполагает, что этот камень упал на планету.

"Это необычный серый камень, который может быть остатком материала выше на горе Шарп или может быть метеоритом. Мы проанализировали несколько метеоритов за последние 10 лет, но их не так много, чтобы мы не могли радоваться мысли о новом", – написала планетарный геолог Кэтрин О'Коннелл-Купер.

Новообретенный камень, как и предыдущие метеориты, выглядит темным и блестящим на покрытой пылью красной планете.

Команда, управляющая марсоходом Curiosity, в ближайшие дни намерена попытаться проанализировать Pau Baru и определить его состав и возможное происхождение.

Curiosity исследует кратер Гейла, продвигаясь вверх по склонам массивной центральной горы кратера, горы Шарп. Одной из областей интереса здесь является геологическое образование под названием Marker Band, которое О'Коннелл-Коппер ранее описывала как "тонкую темную полосу, происхождение которой непонятно". Таинственный камень, обнаруженный на фото, расположен как раз под полосой Marker Band.

Как известно, в 2014 году Curiosity нашел на Марсе железные метеориты, впоследствии получившие название Lebanon I и Lebanon II. Ширина первого из них достигала 2 метров.

В 2016 году Curiosity обнаружил на поверхности Марса объект неизвестного происхождения размером с мяч для гольфа. Тогда анализ находки, которую назвали Egg Rock, показал, что это никель-железный метеорит.

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