Квантовый апокалипсис: что это такое и стоит ли беспокоиться из-за него

Квантовые компьютеры в недалеком будущем могут заменить современные машины. Они будут в тысячи раз мощнее, но могут представлять потенциальную опасность для человечества, что может привести к катастрофе мировых масштабов, которую называют квантовым апокалипсисом.

О преимуществах и угрозах, которые может принести внедрение новой технологии, рассказало издание BBC. Отмечается, что квантовые компьютеры работают по иной схеме, чем техника, к которой мы привыкли. Новейшая разработка может стать в разы более быстрой и обрабатывать значительно большие объемы информации в минимальные сроки.

В качестве примера можно привести задачи расшифровки данных, где существует множество переменных, количество которых может достигать миллиардов комбинаций. У обычного компьютера обработка столь значительного объема информации заняла бы годы, если бы это вообще было под силу технике.

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Теоретически квантовый аналог мог бы сделать это почти мгновенно. Эти мощности можно было использовать для решения различных проблем человечества. Поэтому в разработку технологии инвестируют правительства Великобритании, США, Китая и других развитых стран.

Кроме потенциальной пользы, которую могут принести квантовые компьютеры, они могут поставить под угрозу киберсферу. Поэтому страны и стараются ускорить разработку новейшей технологии, чтобы первыми получить преимущество в этом плане.

Дело в том, что множество данных пользователей хранятся в зашифрованном виде. Собирается и накапливается значительное количество информации, значительная часть которой является конфиденциальной. Опасность в том, что воры смогут использовать квантовые компьютеры, чтобы обойти шифрование и украсть конфиденциальные данные – эта проблема получила название квантовый апокалипсис.

"Но как только появится функционирующий квантовый компьютер, который сможет взломать это шифрование... он может почти мгновенно создать возможность для тех, кто его разработал, чтобы обчищать банковские счета, полностью закрывать государственные оборонные системы – биткойн-кошельки будут исчерпаны", – рассказал исполнительный директор компании Quantinuum из Кембриджа и Колорадо Ильяс Хан.

По его прогнозам, новейшая технология сделает ненужными большинство современных методов шифрования данных и создаст угрозу привычному образу жизни. Это звучит действительно апокалиптически, но некоторые уже начали готовиться к такому развитию событий.

На самом деле в развитых странах разрабатываются новые методы противодействия уже в течении нескольких лет. Например, в Британии сверхважные государственные данные, хранящиеся под грифом "секретно", носят статус "пост-квантовых", то есть они уже защищены совершенно новыми методами шифрования. Исследователи надеются, что это поможет спасти данные от кражи.

К тому же проблему пытаются решить не только государства, но и такие технологические гиганты, как Google, Microsoft, Intel и IBM, а также более специализированные компании, такие как Quantinuum и Post-Quantum.

Чрезвычайно важная работа также ведется в Национальном институте науки и технологий США (NIST), расположенном вблизи Вашингтона. Там пытаются разработать стратегию обороны, которая позволит обезопасить промышленность, правительственные круги, ученых и критическую инфраструктуру от потенциальной угрозы квантового апокалипсиса.

Квантовая технология – это довольно дорогостоящая технология. К тому же, вычисления таких масштабов требуют значительного количества электроэнергии и генерируют огромное количество тепла. Поэтому разработка и усовершенствование квантовых компьютеров продолжается и ученым еще предстоит найти решение многих проблем.

Как отмечают эксперты, разработку нельзя останавливать, ведь несмотря на риски, которые могут принести такие компьютеры, отказаться от внедрения новых технологий – это не выход.

Как сообщал OBOZREVATEL, в компьютерах Mac от компании Apple на базе их собственного процессора M1 обнаружили опасную уязвимость.