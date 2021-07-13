Компания миллиардера Безоса получила лицензию на полет в космос: названа дата первого рейса

Федеральное авиационное управление США (FAA) выдало лицензию аэрокосмической компании Blue Origin , которая принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу на перевозку пассажиров на космической системе New Shepard. Сам Безос сообщил, что планирует принять участие в первом рейсе.

Лицензия Blue Origin, пишет Reuters, выдана до конца августа и разрешает перевозить людей, используя для этого площадку Launch Site One в Техасе. Джефф Безос намерен лететь в космос на первым рейсе Blue Origin – 20 июля.

В ходе испытаний космической компании удалось подтвердить, что аппаратное и программное обеспечения New Shepard работает безопасно.

Известно, что вместе с Безосом в космос намерен лететь его брат Марк, 82-летняя американская летчица Уолли Фанк и загадочный пассажир, который купил себе билет на корабль за 28 млн долларов в рамках аукциона.

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Запланированный суборбитальный полет продлится около 15 минут. Ракета New Shepard взлетит с космодрома в Техасе, после отделения капсулы с экипажем разгонная ступень сделает вертикальную посадку, капсула поднимется на высоту около 100 км. Затем аппарат спустится на поверхность на трех парашютах в нескольких километрах от места запуска.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что компания Blue Origin Джеффа Безоса не захотела признавать космическим полет английского миллиардера Ричарда Брэнсона. В компании считают, что Virgin Galactic не сможет подняться на достаточную высоту, чтобы это можно было считать полетом в космос.