Компания Маска создает сеть спутников-шпионов для спецслужб США – Reuters

Компания американского миллиардера SpaceX заключила секретный контракт с разведывательным агентством США и строит по нему сеть из сотен спутников-шпионов. Она будет называться Starshield.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников. Это свидетельствует об углублении связей между космической компанией Маска и агентствами национальной безопасности.

Сеть из спутников создается в рамках контракта на 1,8 миллиарда долларов, подписанного в 2021 году с Национальным разведывательным управлением (NRO), которое управляет спутниками-шпионами. В состав NRO входят сотрудники Космических сил США и ЦРУ, управление предоставляет секретные спутниковые снимки для Пентагона и других разведывательных служб.

Пентагон инвестирует в большие спутниковые системы на околоземной орбите, направленные на поддержку наземных сил. В случае успеха эта программа по созданию сети спутников значительно расширит способность правительства и военных США быстро обнаруживать потенциальные цели почти в любой точке земного шара.

"Никто не может спрятаться", – сказал один из источников о потенциальных возможностях системы.

В Национальном разведывательном управлении сообщили, что они разрабатывают самую эффективную и устойчивую систему космической разведки и наблюдения, которую когда-либо видел мир.

"Спутники смогут отслеживать цели на Земле и делиться этими данными с разведкой США и военными. Это дало бы возможность правительству США быстро получать непрерывные изображения происходящего на земле почти в любой точке земного шара, помогая разведке и военным операциям", – отмечают источники.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СМИ уже писали, что компания SpaceX Илона Маска незаметно, но неуклонно налаживает более глубокие связи с американской разведкой и военными ведомствами. Речь шла о малоизвестной широкой общественности секретной спутниковой программе под названием Starshield.

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