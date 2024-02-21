Компания Маска углубляет сотрудничество со шпионскими и военными службами США – WSJ

Компания SpaceX Илона Маска незаметно, но неуклонно налаживает все более глубокие связи с американской разведкой и военным ведомствоми. Речь идет о малоизвестной широкой общественности секретной спутниковой программе под названием Starshield.

Начатая в SpaceX программа используется Пентагоном, пишет WSJ. Еще в 2021 году компания Маска заключила с правительством США секретный контракт на сумму в 1,8 миллиарда долларов. А уже в августе прошлого года работники Starshield получили от военных награду в размере 70 миллионов долларов – как сообщается, за предоставление коммуникационных услуг партнерам Минобороны Соединенных Штатов.

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл избегает разговоров о Starshield. Однако в мае 2023 года он признал работу компании на разведку: "Если я не уверен, что можно сказать на публику, я стараюсь вообще молчать. Однако могу определенно сказать, что между разведывательным сообществом и SpaceX существует очень хорошее сотрудничество".

Starshield специально разработан для правительственных клиентов. Программу возглавляет бывший генерал ВВС. С самого начала у Маска рассказывали, что отдельная сеть Starshield будет сосредоточена на "наблюдении за Землей и средствах связи, которые могут включать разведку и безопасность в Интернете".

Позже в SpaceX признали: "Starshield использует технологию SpaceX Starlink для "поддержки национальной безопасности". Без подробностей было заявлено, что Starshield предназначен для государственного использования.

Издание рассказывает, что Starshield используется для обработки, хранения и передачи секретных данных. Программа работает с криптографией высокой надежности, которая "соответствует самым строгим государственным требованиям". Сеть Starshield строят из системы лазеров, маршрутизирующих данные между отдельными спутниками Starlink.

Как сообщал OBOZ.UA, в украинском ГУР подтвердили использование оккупантами Starlink от SpaceX и рассказали, что такая практика приобретает системный характер. Например, факт применения американской технологии зафиксирован вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области, сообщили в ГУР. В ведомстве объяснили, что из-за санкций Москва использует так называемый параллельный импорт, то есть контрабанду.

Хотя Илон Маск заявил, что SpaceX не передавала России систем Starlink, в ГУР заметили, что в РФ терминалы Starlink открыто продаются на онлайн-площадках. И пока оккупанты используют их на фронте, украинские военные работают над тем, чтобы нейтрализовать угрозу.