Какого цвета платье? ИИ решил многолетний спор, который едва не перессорил интернет

В 2015 году социальные сети взбудоражила картинка платья, которая вызвала много споров среди пользователей. Люди не могли разобраться, какого цвета наряд, потому что все видели платье по-разному.

Видео дня

Некоторые уверяли, что видят синий и черный цвета, а другие говорили, что золотой и белый. Однако искусственный интеллект все-таки разрешил многолетний спор и назвал настоящий цвет платья.

Как рассказал пользователь Reddit, предложивший описать картинку поисковику Bing, работающему на базе GPT-4, искусственный интеллект видит наряд сине-черным. Он назвал платье очень стильным и элегантным, которое подойдет для торжественного события или вечеринки. Синие и черные полосы создают контраст, а рукава придают изысканность.

Ученые уверяют, что обычно система цветовосприятия в организме не дает сбой. Люди эволюционировали, чтобы видеть в дневном свете. Однако такой свет способен изменять цвета и поэтому мы можем видеть некоторые вещи по-другому. Цвет света солнца изменяется от розово-красного на рассвете и сине-белого в полдень до красного в сумерках.

По словам невролога колледжа Уэлсли Бэвила Конвейя, зрительная система воспринимает изменения цвета при дневном свете и старается не учитывать некоторые изменения. Таким образом, люди либо не учитывают синий цвет, и тогда видят золотой или белый, или наоборот, не учитывают золотой цвет и видят синий, и черный.

То есть, люди, которые считают, что фото платья сделано при дневном свете, видят его золотисто-белым. Другие не учитывают свет на фоне и видят платье синим. Золотые фрагменты называют черными, поскольку помнят, что если посмотреть на предмет черного цвета на ярком солнце, то можно увидеть золотой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие четыре цвета одежды вышли из моды и могут испортить ваш образ.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.