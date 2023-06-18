Забудьте о них насовсем! Четыре цвета одежды, которые вышли из моды

Чтобы оставаться в статусе модницы, нужно учитывать огромное количество нюансов при составлении своих аутфитов. И речь идет не только о подборе идеально сидящих фасонов, выборе трендовых моделей и их стилизации между собой, но и о цветах. Они тоже могут выходить из моды и портить тем самым ваш образ.

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Если черный и белый цвета считаются вечно актуальной и даже бессмертной классикой, то яркая палитра куда коварнее. OBOZREVATEL расскажет о тех оттенках, которые попали в список антитрендов в 2023 году.

Ярко-бирюзовый

Еще 10 лет назад обладательницы ярко-бирюзового платья или брючного костюма безоговорочно могли называться иконами стиля. Но в 2023 году этот оттенок в вашем гардеробе может свидетельствовать лишь об отсутствии вкуса. Откажитесь от одежды такого насыщенного цвета и присмотритесь к более приглушенным и пастельным его вариациям. Отличной альтернативой также будет васильковый.

Персиковый

Бледный оттенок из розово-оранжевой гаммы также остается в прошлом – в 2023 году он считается антитрендовым. Этот цвет затмили более яркие его "товарищи", так что если в вашем шкафу пылится персиковый топ или брюки, смело с ними прощайтесь.

Горчичный

Многим хочется носить теплые желтые оттенки в летний период, ведь они ассоциируются с солнышком и теплом. Однако от горчичного цвета в 2023 году стоит отказаться. Это устаревший оттенок, который лучше заменить на менее насыщенные и более спокойные тона желтого.

Фуксия

Если вы интересуетесь модой, то наверняка знаете, что в этом сезоне розовый буквально рвет все тренды. Связано это, в первую очередь, с выходом фильма "Барби". Что же касается фуксии, то она была особенно популярной в 2022 году после легендарного весеннего показа Valentino, однако в этом сезоне этот насыщенный оттенок берет небольшую паузу, уступая место другим "розовым коллегам".

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